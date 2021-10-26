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14 وفاة و1602 إصابة كورونا

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14 وفاة و1602 إصابة كورونا 14 وفاة و1602 إصابة كورونا

جى بي سي نيوز -– أعلنت وزارة الصحة الإثنين، عن تسجيل 14 وفاة و1602 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10965 وفاة و853012 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.85 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 18234 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 104 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 105 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 588 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26  بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1191 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 823813 حالة.

كما أشار إلى إجراء 33008 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10776922 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3898463 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3479694 شخصا.

 

جي بي سي نيوز

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