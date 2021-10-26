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تجار العملات القديمة يبحثون عن مليم بـ 11 ألف جنيه: كلمة مكتوبة عليه رفعت سعره

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تجار العملات القديمة يبحثون عن مليم بـ 11 ألف جنيه: كلمة مكتوبة عليه رفعت سعره تجار العملات القديمة يبحثون عن مليم بـ 11 ألف جنيه: كلمة مكتوبة عليه رفعت سعره

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العملات المصرية القديمة بجميع أنواعها.. شهدت خلال الأيام الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين لتحقيق حلم الثراء السريع، وتزايدت عمليات البحث على مواقع «جوجل» والتواصل الاجتماعي عن تلك العملات وأماكن بيعها.

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كشف محمد عزب تاجر العملات القديمة عن عملة معدنية «المليم» ذات اللون الذهبي مطلوبة حاليا بسعر 11 ألف جنيه، بشرط أن يكون محفورا على واجهتها من الأعلى بشكل دائري اسم «المملكة المصرية»، وفي منتصفها رقم 1 مليم.
وأضاف: يشترط أيضا في المليم المطلوب للبيع على ظهره فؤاد الأول ملك وأن يكون تاريخ الإصدار 1924.

وذكر تاجر العملات القديمة أن عملة «ريال السلطان فؤاد» سعرها ارتفع في الفترة الأخيرة بسبب ندرتها ليصل إلى 100 ألف جنيه، بشرط أن يكون مكتوبا عليها اسم «السلطان فؤاد» أيضا أن يكون التاريخ الهجري 1335، أما جهة الكتابة عليها التاريخ الميلادي 1920.

البحث عن ريال السلطان فؤاد الأول

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يوجود عدد كبير من الأماكن التي تعمل على شراء وبيع العملات القديمة منها محلات في شارع عماد الدين وشارع الألفي بوسط البلد، وأيضا منطقة خان الخليلي .
أما في محافظة الإسكندرية فيتم بيع وشراء العملات القديمة في شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وأيضا في ميدان الساعة ومنطقة الإبراهيمية، ومحطة الرمل والعطارين والمنشية، كما يتم بيع العملات القديمة في سوق الجمعة.
سوق بيع وشراء العملات القديمة يتم أيضا عبر مزادات على الإنترنت بالمواقع المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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