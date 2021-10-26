الأهلي يحسم قراره النهائي بشأن رحيل أليو ديانج في الميركاتو الشتوي

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حسم مسؤولو النادي الأهلي بشكل نهائي قرارهم بشأن لاعب وسط الفريق الدولي المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات المقبلة في الميركاتو الشتوي.

وتلقى أليو ديانج أكثر من عرض مغرٍ خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخير أبرزها كان من فريق جالاتا سراي التركي الذي قدم أكثر من عرض للحصول على توقيع اللاعب ولكنها لم تلق قبلو مسؤولي النادي الأهلي.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة الخطيط للكرة بالنادي الأهلي رفضت بشكل كامل فكرة رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي واستقرت اللجنة على أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة ويمثل تأمين مستقبلي كبير لخط وسط الملعب في القلعة الحمراء.

وكان سيد عبدالحفيظ في تصريحات سابقة قد أكد على أن ديانج متمسك بالبقاء في الأهلي ولم يلتفت للعروض التي تلقاها في الميركاتو الصيفي الماضي وترك الأمر بالكامل في يد مسؤولي النادي ليقرروا ما يرونه بشأنه.

ووفقاً لمصدر مسؤول في النادي الأهلي: لن نوافق على فكرة رحيل ديانج إلا حال تلقيه عرضاً بمقابل مادي لا يمكن أن نرفضه.

وحصد أليو ديانج خلال موسمين فقط الكثير من الألقاب مع المارد الأحمر أبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين.