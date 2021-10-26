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الشناوى يبدأ تدريبات الجرى فى الأهلى

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الشناوى يبدأ تدريبات الجرى فى الأهلى الشناوى يبدأ تدريبات الجرى فى الأهلى

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بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة.
وخاض الشناوي فقرات تدريبية في «الجيم» تحت إشراف محمد وفائي إخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يؤدي جانبا من تدريبات الجري حول الملعب للمرة الأولى بعد إصابته.
ويعاني الشناوي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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