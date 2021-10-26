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الأهلي يعلن موعد عودة وليد سليمان للتدريبات وتطورات برنامجه العلاجي

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الأهلي يعلن موعد عودة وليد سليمان للتدريبات وتطورات برنامجه العلاجي الأهلي يعلن موعد عودة وليد سليمان للتدريبات وتطورات برنامجه العلاجي

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أدى وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا منفردا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي أن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وغادر وليد سليمان مباراة الأهلي والحرس الوطني لإصابته بارتجاج خفيف في المخ.

وأوضح عبدالحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامجا تدريبيا لوليد سليمان اليوم وغدا في «الجيم»، وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة الإسماعيلي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

ويغادر الأهلي القاهرة عصر اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لانطلاق مشوار الفريق في الدوري الممتاز غدا.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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