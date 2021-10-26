الشباب والرياضة: انطلاق فعاليات مهرجان القفز الحر بالمظلات sky seekers بالاهرامات

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تحت رعايه وإشراف وزارة الشباب والرياضه ممثلةً في الادارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان القفز الحر للمظلات sky seekers، بمشاركة ١٢٠ قافزاً من ١٩ دولة والتي ينظمها عاليا باراشوتينج بالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات في منطقة الأهرامات الأثرية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الدولية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على اقامتها بمصر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع مصر على خريطة الأحداث الدولية الكبري، علاوة على تنشيط السياحة المصرية من خلال تلك البطولات والأحداث الرياضية.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مهرجان القفز الرياضي من أهم الأحداث الرياضية السياحية التي تحرص الوزارة على إقامتها بصفة مستمرة، لما لها من أهمية رياضية وسياحية كبيرة، وأهمها دعم السياحة الرياضية وابراز معالم مصر الأثرية والسياحية وهو ما ظهر من خلال مشاركة 120 لاعبا من مختلف دول العالم، موضحاً أنهم بمثابة سفراء لمصر يتناقلون صورة مصر الرياضية والسياحية إلى دولهم في رسالة سلام من مصر أرض الحضارات إلى جميع أنحاء العالم، موجها الدعوة لشعوب العالم لزيارة مصر في ظل حالة الأمن والسلام والاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأضاف الوزير أن أجندة وزارة الشباب والرياضة تتضمن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف المواقع السياحية والأثرية المصرية بالاضافه إلى المدن السياحيه المصريه المعروفه عالميا بمشاركة مختلف الجنسيات الأجنبية ترويحاً للسياحة المصرية، وتأكيدًا على أهمية ودور الرياضة وتأثيرها الإيجابي في بناءً الإنسان والمجتمع.

من جانبهم، عبر المشاركون عن بالغ سعادتهم بمشاركتهم في مهرجان القفز الحر بالمظلات، وانبهارهم بمنطقة الأهرامات التي تعد واحدة من أعظم وأبهر المعالم السياحية والأثرية في العالم، مشيدين بحسن تنظيم المهرجان حفاوة الاستقبال والضيافة بمصر.