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المقاصة يحلم ببداية قوية أمام بيراميدز

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المقاصة يحلم ببداية قوية أمام بيراميدز المقاصة يحلم ببداية قوية أمام بيراميدز

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يبحث فريق المقاصة المباراة بقيادة تامر مصطفى، المدير الفنى عن ظهور قوى أمام بيراميدز في المواجهة المقررة غدا الاربعاء ضمن الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز ر، وشهدت تحضيرات الفريق الفيومى منافسة قوية بين اللاعبين الجدد والقدامى لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفنى للمشاركة في المباراة، كما ركز المدير الفنى على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة .

من جانبه قال إسلام عادل، المدرب العام للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية أن الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، قوية للغاية، خاصة بعد ودية جمعت فريقه بفيوتشر، أثبتت أن الأخير ولد كبيرًا، موضحًا أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأضاف أن جميع المواجهات بالدوري الممتاز الموسم الجديد، ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه تفاجئ بأداء لاعبيه في ودية فيوتشر، مساء الثلاثاء، خاصة وأنهم بذلوا قصارى جهدهم استعدادًا للموسم الجديد.

واختتم تصريحاته «طلبنا ملعبا بني سويف والفيوم لخوض مبارياتنا على أحدهما، إلا أنه تم رفضنا لـ13 سبب كانوا مقنعين لذلك لم نعترض على الرفض، وكنا نمني النفس باللعب وسط جمهورنا بالفيوم، لكن ندعم استقرار المسابقة والقرارات التي تصب في صالحها.

المصرى اليوم

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