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تحدث قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عن الأحداث الحالية في السودان.

وأضاف خلال المؤتمر الذي تم بثه تليفزيونيًا أنه سيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات.

وتابع: «الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات.. الانتقال الحقيقي سيكون إلى حكومة مدنية».

واستكمل: «القوات المسلحة لا يمكن أن تستكمل المرحلة الانتقالية بمفردها، ونحتاج إلى مشاركة الشعب السوداني».

وحول الأيام المقبلة في السودان أوضح: «خلال الأيام القادمة ستشكل مجالس العدالة».