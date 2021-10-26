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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

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موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمباراة الإسماعيلي موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية بالفيديو خلال المحاضرة.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإسماعيلي في الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي القاهرة اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، في بطولة دوري ابطال افريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، يوم السبت الماضي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

المصرى اليوم