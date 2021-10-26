تدريبات بدينة مكثفة للأهلي إستعدادا لمواجهة الاسماعيلى

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في انطلاق منافسات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبا من الفقرات البدنية في صالة الجيم قبل أداء التدريبات البدنية والفنية المتنوعة مع انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى؛ على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية منفردة بقيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس بالفريق على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغادر الأهلي القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا للمباراة.

يذكر أن الأهلي صعد إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1ـ1.