سموحة يواصل الإستعداد.. وسامي يعالج الأخطاء قبل مواجهة المصري

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى استعدادا لمواجهة المصرى فى الأسبوع الثانى من بطولة الدورى العام والتى ستقام يوم الإثنين 1أكتوبر على ستاد برج العرب الأسكندرية.

وبدأ أحمد سامى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة الإتحاد السكندرى فى الجولى الأولى ببطولة الدورى العام، والتى كلفت الفريق خسارة أول ثلاثة نقاط فى مشوار الدورى ذلك قبل مواجهة المصرى .ويواجه الفريق غياب ثلاثة لاعبين من التشكيل الأساسى امام المصرى بعد تعرض الثلاثى عبدالكبير الوادى وخالد عبدالفتاح لإصابات عضلية خلال مواجة الإتحاد السكندرى، بينما يعانى شريف رضا من التهاب شديد فى العضلة الضامة وهو ما وضع المدير الفنى فى مأزق قبل مباراته المقبلة مع المصرى، وسيعيد التفكير فى البدائل المتاحة حالياً فى ظل عدم انسجام الفريق بشكل كامل.

وطلب أحمد سامى من معاونيه تسجيل مباراة المصرى أمام غزل المحلة في الجولة الأولى للدورى المقرر إقامتها الخميس المقبل لمشاهدتها وتحليلها لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق البورسعيدى قبل مباراتهما القادمة فى الدورى .

على جانب آخر يحاول مدرب سموحه علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال ديربى الأسكندرية خاصة وأن الفريق كان متسيد اللقاء منذ بدايته وسجل 4 أهداف فى أول 50 دقيقة من المباراة ، بالإضافة إلى عقد جلسة خاصة مع الهانى سليمان حارس المرمى لمنحه الدعم اللازم خاصة وأنه من العناصر الأساسية فى الفريق.