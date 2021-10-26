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تعرف على قرعة مباريات دور الـ 32 الثاني في الكونفيدرالية الإفريقية

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تعرف على قرعة مباريات دور الـ 32 الثاني في الكونفيدرالية الإفريقية تعرف على قرعة مباريات دور الـ 32 الثاني في الكونفيدرالية الإفريقية

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أسفرت قرعة دور الـ 32 الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية جداً للأندية العربية التي سيطرت على لقب البطولة في المواسم الأخيرة.

وتوج بلقب البطولة الكونفيدرالية في الموسم الماضي فريق الرجاء الرياضي المغربي حيث حصد اللقب على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

وأقيمت فعاليات القرعة ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت قرعة البطولة على النحو التالي:

- مانياما الكونغولي × بيراميدز المصري.

- المصري البورسعيدي × ريفرز يونايتد النيجيري.

- زاناكو الزامبي × بينجا المالي.

- سيمبا التنزاني × ريد أروز الزامبي.

-مازيمبي الكونغولي × مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

-أسيك الإيفواري × إنتر كلوب الأنجولي.

-نواذيبو الموريتاني × القطن الكاميروني.

- الحرس الوطني النيجري × موتيما بيمبي الكونغولي.

- أوتوهو الكونغولي × جورماهيا الكيني.

-الجيش الرواندي × نهضة بركان المغربي.

- توسكر الكيني × الصفاقسي التونسي.

-هارتس أوف أوك الغاني × شبيبة الساورة الجزائري.

-الملعب المالي × أهلي طرابلس الليبي.

-الاتحاد الليبي × إنيمبا النيجيري.

-أويلرز الليبيري × أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

- رويال ليوباردز (إي سواتيني) × شبيبة القبائل الجزائري.

وتقام مرحلة دور الـ32 الثاني في البطولة الكونفيدرالية بنظام الذهاب والإياب، حيث تجرى جولة الذهاب أحد أيام 26 و27 و28 نوفمبر المقبل، بينما ستكون جولة الإياب أحد أيام 3 و4 و5 ديسمبر.

المصرى اليوم

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