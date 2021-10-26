نجم الأهلي السابق يرفض رحيل موسيماني ويوضح السبب

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رفض مختار مختار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق فكرة رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي في الفترة الحالية مؤكدا أن ذلك لن يكون في صالح المارد الأحمر.

ويحيط الغموض حالياً بمستقبل بيتسو موسيماني مع المارد الأحمر في ظل عدم وضوح الرؤية مع المدير الفني بشأن تمديد تعاقده فضلاً عن تلميح زوجته مديرة أعماله عن وجود أكثر من عرض مميز حالياً للحصول على خدمات زوجها.

ونجح موسيماني في الفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين لكنه خسر لقب بطولة الدوري الممتاز لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

وقال مختار مختار في تصريحات إذاعية: رحيل موسيمانى فى هذا التوقيت أمر ليس مطلوب لأنه سيؤثر بالسلب على الفريق مع بداية بطولة .

وأوضح مختار مختار: رحيل موسيمانى سيكون فى منتهى الصعوبة حالياً لاسيما مع بداية الموسم لان التأثير سيكون أثره سلبى على الفريق مع وجود مباريات صعبة في بداية مشوار الأهلي أمام الإسماعيلى ثم مباراة القمة مع الزمالك بعد ذلك.

مختار مختار: الأهلي قادر على استرداد الدوري والفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة

وأضاف مختار مختار: الأهلى يمر بمرحلة ضغوط رهيبة على اللاعبين وعلى المدير الفني موسيماني ، وهذه الضغوط كانت السبب فى التعادل مع فريق الحرس الوطنى فيالنيجر.

واختتم مختار مختار: الأهلي قادر على عبور عقبات الدوري هذا الموسم لإسترداد اللقب وكذلك الحفاظ على اللقب الافريقى للموسم الثالث على التوالي.