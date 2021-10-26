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التشكيل المتوقع للاهلى أمام الاسماعيلى فى إفتتاح مشواره بالدورى

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التشكيل المتوقع للاهلى أمام الاسماعيلى فى إفتتاح مشواره بالدورى التشكيل المتوقع للاهلى أمام الاسماعيلى فى إفتتاح مشواره بالدورى

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يختتم النادى الأهلى، تحضيراتة للمواجهة المثيرة أمام الاسماعيلى المقررة فى الثامنة مساء غدا الاربعاء فى إفتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2021 -2022 ، وينتظر أن تتضمن تدريبات الأهلى المقررة مساء اليوم مراجعة الخطة التى سيخوض بها الفريق المباراة .

ومن المتوقع ظهور صفقات الأهلي علي مقاعد البدلاء أو في تشكيل الفريق الأساسي للمباراة ،وعلي رأسها صفقة اللاعب لميكيسونى القادم من سيمبا التتنزانى فى فترة الانتقالات الصيفية وخاصة عقب مشاركته مع الاهلى فى جزء من مباراة طلائع الجيش فى مباراة السوبر المحلى،وأيضا حسام حسن الوافد الجديد من فريق سموحة ، فيما سيكون الجنوب افريقة بيرسى تاو بعيد عن المشاركة فى المباراة لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي لقاء الأسماعيلي بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى على لطفى وفى خط الدفاع : أكرم توفيق وايمن اشرف وبدر بانون وعلى معلول

وفى وسط الملعب : عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى افشه والتفى الهجوم : ميكسيونى وحسين الشحات ومحمد شريف

يذكر أن الاهلى والاسماعيلى تقابلا الموسم الماضى فى الدورى المصرى مرتين، فاز الاهلى فى الدور الاول، وتعادل الفريقين في مباراة الدور الثاني بهدف لكل فريق .

المصرى اليوم

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