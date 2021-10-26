قرعة الكونفيدرالية تضع المصري وبيراميدز في مواجهتي بطلي نيجيريا والكونغو

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أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء قرعة دور الـ 32 الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بين أقطاب البطولة من دور الـ 32 الأول والأندية الخاسرة في مواجهات الدور نفسه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك في البطولة الكونفيدرالية من مصر فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز ، وأسفرت القرعة عن وقوعهما في وجه بطلي نيجيريا والكونغو على الترتيب.

ويواجه المصري فريق ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، فيما يواجه فريق بيراميدز نظيره مانياما الكونغولي.

وأجريت مراسم القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة وحضرها إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق.

ويحمل لقب البطولة الكونفيدرالية فريق الرجاء الرياضي المغربي حيث حصد اللقب في الموسم الماضي على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

وتقام مرحلة دور الـ32 الثاني في البطولة الكونفيدرالية بنظام الذهاب والإياب، حيث تجرى جولة الذهاب أحد أيام 26 و27 و28 نوفمبر المقبل، بينما ستكون جولةالإياب أحد أيام 3 و4 و5 ديسمبر.