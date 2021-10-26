«رجال سلة الأهلي» يواجه القناة في دوري المرتبط

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع فريق القناة في إطار منافسات دور الـ16 من دوري المرتبط للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسبقها مباراة فريق المرتبط 18 سنة بين الأهلي والقناة في الرابعة عصرًا.

ويعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق «رجال سلة الأهلي» محاضرة مهمة للاعبين لمراجعة خطة اللعب، بعدما شهد المران الأخير تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الفنية والخططية في ضوء العمل على تطوير الأداء والوصول بالفريق إلى أفضل مراحل الجاهزية.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لمواجهة القناة في دور الـ 16 بعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24 .

بعد ذلك استهل «رجال سلة الأهلي» مباريات الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.