وفاة مدرب منتخب اسكتلندي السابق بعد رحلة من النجاحات (تفاصيل)

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رحل عن عالمنا مدرب منتخب اسكتلندا «ورينجرز وإيفرتون» السابق، وهو والتر سميث، عن عُمر ناهز الـ73 عامًا.

وكان الراحل قاد رئاسة النادي خلال فترتين، وحقق اللاعبين أثنائها العديد من النجاحات مثل 10 ألقاب في الدرجة الأولى وخمسة كؤوس اسكتلندية وستة كؤوس رابطة بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2008.

وهو يعتبر ثاني أنجح مدير للنادي بعد «بيل ستروث»، حسب صحيفة سكاي نيوز الرياضية «skysports» بنسختها الإنجليزية، وكان «سميث» قضى أربع سنوات في تدريب «إيفرتون» وسنتين مع اسكتلندا قبل أن يقرر العودة إلى نادي «جلاسكو» الاسكتلندي.

فيما قال رئيس نادي «رينجرز» الاسكتدلندي الحالي عن المدرب الراحل: «يكاد يكون من المستحيل تلخيص ما كان يعنيه لكل واحد منا في رينجرز».

وتابع: «لقد جسّد كل ما يجب أن يكون عليه الحارس. كانت شخصيته وقيادته لا يعلى عليها، وسوف يعيش طويلاً في ذاكرة كل من عمل معه خلال فترتيه كمدير للفريق الأول».

واستكمل: «لقد تحدثت معه مؤخرًا في نهاية الأسبوع الماضي، حتى عندما كان يعاني من المرض، كان لا يزال قادرًا على تقديم المشورة والدعم. لذلك، أنا ممتن شخصيًا. أعلم أنه استمر أيضًا في الحفاظ على الحوار مع كبار الموظفين، بما في ذلك مديرنا ستيفن جيرارد».

واستطرد: «سنفتقده بشدة من قبلنا جميعًا في رينجرز»، وأضاف: «بالنسبة إلى أنصار رينجرز، كان أكثر بكثير من مجرد مدير كرة قدم. فكان صديقًا للكثيرين، وقائدًا، وسفيرًا، والأهم من ذلك كله، كان أسطورة».

وقال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في بيان: «نشعر بحزن عميق لمعرفة وفاة مدرب المنتخب الاسكتلندي السابق، وأحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الاسكتلندية، والتر سميث»، وتابع: «أفكار الجميع في الاتحاد الاسكتلندي مع أصدقائه وعائلته في هذا الوقت».

أصبح «سميث» مدربًا لأسكتلندا تحت سن الـ18 عامًا في عام 1978 ولمنتخب تحت الـ21 عامًا في عام 1982. وكان أيضًا مساعدًا للمدرب أليكس فيرجسون في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك قبل أن يصبح مساعدًا لـ«غرايم سونيس» في نادي رينجرز في وقت لاحق من ذلك الصيف.

مهد رحيل «بيرتي فوجتس» عن المنتخب الاسكتلندي الطريق أمام «سميث» ليصبح مدربًا في ديسمبر 2004.

رغم أن الإشراف على صعود اسكتلندا إلى 70 مركزًا في التصنيف الدولي، إلا أنها فشلت في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في عام 2006 بعد هزيمة على أرضها أمام بيلاروسيا.

عاد «سميث» إلى رينجرز لفترة ثانية في يناير 2007 وتمكن من تكرار مجد فترته الأولى، حيث قاد النادي إلى ثلاثة ألقاب دوري أخرى، وكأسين اسكتلنديين وثلاثة كؤوس رابطة اسكتلندية، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2008.

وفاز سميث بعشرة ألقاب للدوري مع رينجرز من بينها سبعة ألقاب متتالية إضافة لخمسة ألقاب لكأس اسكتلندا وستة ألقاب لكأس الرابطة.

وعاد إلى رينجرز في 2007 بعد أن أخفقت اسكتلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2006. وانتهت فترة «سميث» مع إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي استمرت أربع سنوات بإقالته في مارس 2002.