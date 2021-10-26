سفير سيراليون بالقاهرة: التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي ملهمة ونسعى للاستفادة منها

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قال صموئيل على كارجبو سفير سيراليون بالقاهرة أنه قد تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات المصرية لإقامة محطة كهرباء في دولته بالإضافة إلى مصنع للأدوية المصرية على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة الوفد المصري لسيراليون.

وشدد كارجبو، خلال لقاءة المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة، على ثقته في قدرات القطاع الخاص المصري في المساهمة على تحقيق النمو الاقتصادي الذي تتمناه دولته وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن التجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإعادة بناء الدولة في وقت قياسي يعد تجربة ملهمة ونموذجا يحتذى به في القارة الأفريقية مؤكدا أمل بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات سواء على مستوى الإصلاح التشريعي أو الاقتصادي أو خلق مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد أن هناك ارادة سياسية قوية في كلا البلدين لتنمية كافة أوجه التعاون والمضي قدما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يضع مسئولية على مجتمع الاعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية للتماشي مع هذا التقارب السياسي والاجتماعي.