جماهير جالاتا سراي تهاجم فاتح تريم بسبب مصطفى محمد

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شنت جماهير نادي جالاتا سراي التركي هجوما عنيفا على المدرب فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي بعد خسارة الفريق أمام نظيره بيشكتاش في قمة الدوري التركي أمس الاثنين.

وكان مصطفى محمد نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ومهاجم الفريق التركي سبب هجوم جماهير جالاتا سراي على فاتح تريم بعدما تسبب في خسارة الفريق بإهدار ركلة جزاء كانت كفيلة لو تم تسجيلها بخروج جالاتا سراي بنقطة التعادل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 81 من عمر المباراة وانبرى مصطفى محمد لتسديدها رغم أنه ليس مسجل ركلات الجزاء في الفريق دون أن يتحرك فاتح تريم المدير الفني لعمل أي شيء.

وأدلى فاتح تريم بتصريحات عقب نهاية المباراة قال فيها إن مصطفى محمد هو من سدد الكرة من تلقاء نفسه دون انتظار زميله المكلف بتسديد ركلات الجزاء في الفريق وهو اللاعب سيكالداو.

وحملت الجماهير فاتح تريم مسؤولية خسارة الفريق لعدم سيطرته على مجريات الأمور داخل أرض الملعب، وكتب أحد أنصار جالاتا سراي عبر شبكة تويتر: العيب ليس على فاتح تريم العيب على من يجلس على مقاعد البدلاء لإدارة هذا الفريق.

من جهته أعلن فاتح تريم عقب نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي أنه سيعاقب مهاجمه مصطفى محمد بعد ما بدر منه خلال المباراة.