«إبعد عن أي حد مش مصدق قدراتك».. نصائح بيج رامي للوصول للعالمية (تفاصيل)

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تحدث بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي، الذي اشتهر باسم «بيج رامي»، خلال حلقة أمس من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عن حياته الشخصية ومراحل شاقة من حياته عاشها بعد انتصارات هائلة، نجح في التفرّد بها بين لاعبي العالم في مجال كمال الأجسام ورفع الأثقال، فيما أشار إلى كواليس وصوله إلى لقب «مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي.

وأثناء الحلقة كشف الستار عن معاناة نفسية وحياتية، قبل أشهر، من تحقيق النجاح والحصول على لقب «مستر أولمبيا»، وقرر تقديم النصائح والمشاركة بتلك التجارب علانية ليساعد الجيل الجديد والشباب في معرفة أهمية الإصرار على تحقيق النجاحات، مهما كانت الضغوطات والعقبات الحياتية أو اشتد الظروف، مُتمنيًا إلى جميع اللاعبين في جميع المجالات النجاح ورفع اسم مصر باستمرار على مستوى العالم.

وعلى رأس تلك التصريحات التي قالها اللاعب المصري خلال البرنامج:

- اتسألت سؤال مهم جدًا في أولمبيا قالوا لي: «كنت مصدق أنك توصل لأولمبيا تاني؟»، فعلا وراء الإعلام وقبل النجاح مررت بسنة كانت مليئة بالاختبارات الصعبة جدًا لكن ربنا قدّر أني أقدر ألعب مرة ثانية وأفوز بلقب بطل «مستر أولمبيا» 2021 (الذي يعد أكبر لقب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية).

- كان واقف بجانبي ومعي أشخاص مؤمنين أن «رامي قادر يرجع تاني» ودفعوني (زقوني) للنجاح وهي من عوامل النجاح أن يكون جنبك ناس صادقة ومؤمنة بيك، وأصحابي كانوا في ظهري وسند ليّا، هما 5-6 شباب مصدقين فيّا، ونجاحي ليس مجهودي بمفردي ولا أحب أن أغفل ذلك «كتر خيرهم على اللي قدموه ليّا».

- الأشخاص الذين لا يصدقون في نجاحك وإمكانياتك ابتعد عنهم فأنت تمر بأصعب الظروف لتحقيق النجاح.

- تأنى على نفسك في اللحظات الصعبة لأنك حينما تنجح في تخطيها ستشعر بأن ليس هناك أي عائق جديد في حياتك لن تقدر أن تتخطاه وتتجاوزه بنجاح.

- عليك أن تخطو الخطوة الأولى.. لا تتوقف عن المحاولة وتقول «الحياة انتهت (باظت)» حتى تصل إلى النجاح.

- أنا بفصل نفسي عن «السوشيال ميديا» لكن بسمع رأي المتخصصين أو المهاجمين ليّا وبفصل نفسي عن وسائل التواصل الاجتماعي وآرائها سواء رأي أفضل أو أسوأ، حتى أستطيع التركيز في هدفي «أنا لا أعلم عن آراء السوشيال ميديا عنه إلا بعد المباريات ومن أصدقائي ليس أكثر».

- لا أفكر ما سيحدث بعد أسبوع من اليوم، لكن أركز في التمارين اليومية حتى أستطيع التركيز في التدريبات للوصول إلى النجاح «طبعًا لازم يكون عندك هدف بعيد شويه لكن أهتم باليوم».

- أنا قولت لو ربنا أكرمني أنا هرفع علم مصر بعد الفوز لأن العالم كله بيتفرج على الماتش وكنت في غاية السعادة وأنا برفع علم بلدي.

- وقوفي بعلم مصر على المسرح من أجمل لحظات حياتي، خاصة أن قواعد اللعبة تمنع تمييز الإعلام، لكن منظمين البطولة سمحوا لي بذلك اسثنائيا تقديرا لقيمتي كواحد من أهم الرياضيين في مجال كمال الأجسام.

- في حالة كان بإمكاني إهداء الكأس الثاني (جائزة مستر أولمبيا2021) فسيكون لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه الداعم للرياضة في مصر ويضع الرياضة كهدف لكل الناس «نفسنا نهديله الجائزة دي ولكل الشعب المصري المكافح اللي حابين يوصلوا للنجاح وبيبذلوا كامل طاقتهم للوصول إلى النجاح وأتمنى تكون هدية بسيطة لهم».

- استعنت بمقولة «Winter is Coming» من مسلسل «Game of Thrones» للرد على سؤال حول ما أنوي فعله في بطولة «مستر أولمبيا» 2020، وأصبحت الجملة منتشرة ومرتبطة بصوري وتم طباعتها على «تيشرتات».