أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا يطلقان فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية -
"القرشي" يدشن مبادرات برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية.. تعرف عليها؟ -
شاهد.. صورتا الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء "البوليفارد" مع انطلاق الفعاليات -
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة -
محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح -
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية -
إسهامات متنوعة وابتكارية.. ما الذي قدمته السعودية حيال قضايا المناخ الملحة؟ -
"الغرف التجارية" تنظم لقاءً سعوديًا عُمانيًا لبحث رفع حجم التبادل فوق الـ10 مليارات ريال -
اكتمال عودة الدبلوماسيين والمواطنين الإماراتيين من لبنان -
شاهد .. خارطة "رياض بوليفارد سيتي" ومواقع الفعاليات والخدمات بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

«دويتشه بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% العام المالي الحالي

Print
«دويتشه بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% العام المالي الحالي «دويتشه بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% العام المالي الحالي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

توقع دويتشه بنك، في تقريرحديث استمرارالنموالقوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطارالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفرالعالمية.

واشارالتقريرالى الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجزالكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي المصرى، ما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد المحلي.

وأفاد بأن الدعم المالي المستمرلصندوق النقد الدولي والمشروط باستمرارالتوحيد المالي والسياسات الاقتصادية سيعطي أيضًا دفعة مطلوبة للاقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 ملياردولارستفيد هذا النموأيضاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محافظ أسوان يشدد على ضرورة الإسراع بإحياء المشروعات المتعثرة

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

محمد شريف يتساوى مع كيليان مبابي في قائمة الهدافين ويتفوق على محمد صلاح

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

الرئيس الانتقالي في غينيا يعلن إحالة نحو 1000 عسكري للتقاعد

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود

هنية لتبون: شعبنا يقتبس من بطولات الجزائريين معاني المقاومة والصمود