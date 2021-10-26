العربي : تضاعف مستمر للصادرات المصرية لأسواق سيراليون وفرصا هائلة للتعاون الاقتصادي

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أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة عن بدء الاستعدادات لإطلاق بعثة اقتصادية مصرية لدولة سيراليون لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي ومتعدد الأطراف مع مجتمع الأعمال هناك.

وأوضح العربي أن الدراسات التي أعدها اتحاد الغرف الأفريقية كشفت عن وجود فرصا هائلة للتعاون المستقبلي للتصنيع المشترك وتجارة القيمة المضافة المشتركة خاصة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة بالاضافة إلى وجود العديد من الفرص الهائلة أمام المنتجات المصرية منتجات الأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعة والمنتجات الغذائية والدوائية بالاضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين وانتاج الطاقة والانتاج الزراعي والحيواني وتنفيذ وتطوير البنية التحتية وتطوير وتشغيل الموانئ والسكك الحديدية .

جاء ذلك خلال استقباله صموئيل على كارجبو سفير سيراليون لوضع ترتيبات البعثة التجارية المصرية لسيراليون. وأوضح العربي أن الصادرات المصرية إلى سيراليون قد شهدت تضاعفا سنويا منذ عام 2017 حيث وصلت خلال العام الماضي إلى حوالي 5 ملايين دولار بينما ارتفعت بنحو 36.3% خلال خلال 2018 لتسجل 3.98 مليون دولار مقارنة ب 2.92 خلال عام 2017 وتركزت الصادرات المصرية في منتجات الحديد والبلاستيك والكيماويات والأسمنت بينما تقدر الواردات المصرية من سيراليون بحوالي 176 ألف دولار فقط .

وأضاف أنه بالرغم من تنامي العلاقات التجارية بين البلدين إلا أن حجم التجارة البينية مازال لا يرقى إلى عمق العلاقات السياسية والاجتماعية .