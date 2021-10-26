«شعبة المستوردين»: إلغاء حالة الطوارئ له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري

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قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أنها خطوة لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تعتمد بشكل أساسي على الإستقرار الأمني والسياسي للدولة، ورسالة تطمين للمستثمر الأجنبي.

وأضاف «رئيس لجنة التجارة الداخلية» في بيان، الثلاثاء، أن «القرار بمثابة رسالة طمأنينة يرسلها الرئيس لكل رؤوس الأموال ليؤكد أن مصر في حالة إستقرار، وذلك إنعاكسا لتصدي الدولة للإرهاب على مدار السنوات الماضية».

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

واشار «بشاي»، إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثمارة داخل مصر.

وأكد «رئيس اللجنة»، أن القرار سيساهم أيضا في توفير العديد من فرص العمل من خلال ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، لافتًا إلى أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار .

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد»

وأضاف: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وتابع: «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».