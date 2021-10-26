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الطماطم بـ5.5 جنيه.. تراجع الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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الطماطم بـ5.5 جنيه.. تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية الطماطم بـ5.5 جنيه.. تراجع الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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شهدت الخضروات والفاكهة تراجعًا، الثلاثاء، في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، حيث سجلت الطماطم 5.5 جنيه للكيلو، وسجلت البطاطس 8.5 جنيه.

وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، وسجل البصل الأحمر 5 جنيهات، وسجلت الكوسة 6 جنيهات، وسجل الجزر 9 جنيهات، وسجل الخيار 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والفلفل الرومي 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، فيما سجل الفلفل البلدي 9 جنيهات، والفلفل الألوان بـ20 جنيهًا، والليمون 8 جنيهات، فيما سجلت الجوافة 9 جنيهات، وبلح بارحى 34 جنيهًا، وكمثرى لبنانى 25 جنيهًا، والعنب الأحمر 14 جنيهًا، و‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

المصرى اليوم

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