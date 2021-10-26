«إكسبو 2020» يسجل نحو 1.5 مليون زيارة منذ انطلاقه.. والأطفال 25 % من الأعداد

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خلال 24 يوما فقط من انطلاقه، سجل إكسبو 2020 دبي نحو 1.5 زيارة، ساهم في اجتذابهم أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 الذي تم تنظيمه ضمن أسابيع الموضوعات العشرالتي ينظمها الحدث الدولي طوال فترة انعقاده، فضلا على البرنامج الموسيقي الذي تم تقديمه طوال تلك الفترة، واشتمل على عدد كبيرمن العروض الموسيقية والثقافية الخلابة. كما ساهمت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وإجازة منتصف الفصل الدراسي في تعزيزأعداد الزوار.

وساهم أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي في تحفيزالمحادثات حول مجموعة من الموضوعات المهمة، ومن بينها تأثيرالحطام الفضائي، والتطورات الحاصلة على صعيد التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، والعدد المتزايد من النساء اللاتي استطعن ترك بصمتهن على الفضاء الخارجي وفي هذا القطاع، الذي أثار اهتمام عمالقة الاقتصاد الحديث من أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس كأحد القطاعات الكبرى الواعدة في عالم الاستثمار.

وفي هذا الإطارتمكنت غرفة دبي ووكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء من تسليط الضوء على هذا القطاع المهم عبرتنظيم سلسلة من المحادثات والمناقشات التي بحثت الفرص والتحديات التي يتيحها التسويق التجاري لهذا القطاع الواعد.

وحقق أسبوع الفضاء نجاحا كبيرا، حيث استقطب جماهير، وقدم موسيقى بإيحاءات فضائية مذهلة، ومنح الزوارالفرصة لتأمل النجوم، فضلا عن أنه أتاح لهم فرصة االتعرف عن قرب على رواد الفضاء الإماراتيين ومنهم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ونورة المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، إضافة إلى العروض الجوية المذهلة التي قدمها فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية، مع نظرائهم السعوديين «صقورالسعودية» الذين قاموا باستعراضات جوية مبهرة في سماء موقع إكسبو 2020، بينما احتشدت جماهير غفيرة في ساحة الوصل لحضورالعرض الفضائي المذهل.

وشكّل الأطفال حوالي 25% من أعداد زوارموقع إكسبو 2020 دبي، منذ افتتاحه للجمهورفي الأول من أكتوبر، إذ اجتذبتهم حزمة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصيصا لهم، بما فيها برنامج تدريب الأطفال على أيدي عمالقة الكريكيت «راجستان رويالز» وجلسات لعب كرة القدم تحت إشراف مدربين من نادي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المعالم الصديقة للطفل التي تنتشر في حديقة الفرسان وعشرات الأماكن الأخرى.