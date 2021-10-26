هذا هو سبب إعتلاء محمد صلاح «القمة».. حارس واتفورد يكشف تفاصيل حديثهما

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بن فوستر حارس مرمى فريق وافتورد، كشف عن تفاصيل حواره مع النجم محمد صلاح نجم ليفربول بعد مباراة الفريقين في اطار الجولة الـ8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على واتفورد بخماسية نظيفة سجل خلالها صلاح هدفًا رائعًا بأداء فردي في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

والتقطت الكاميرات بعد المباراة حديثًا وديًا دار بين صلاح وفوستر، وكشف الحارس الإنجليزي المخضرم تفاصيل ذلك الحديث.

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بن فوستر قام بنشر مقطع فيديو على قناته بموقع «يوتيوب» عن أداء ليفربول بشكل عام، وعن حديثه مع محمد صلاح بشكل خاص عقب نهاية المباراة.

وقال فوستر: «حسنًا، يجب أن أتحدث عن ليفربول، وعلى وجه الخصوص محمد صلاح وما قاله لي بعد مباراتنا الأسبوع الماضي، وهو ما جعلني أدرك لماذا هو على القمة في الوقت الحالي«.

فوستر وصف فريق المدرب الألماني يورجن كلوب بالآلة شديدة الدقة، قائلًا: «إنهم مثل آلة تسير بدقة متناهية، أعتقد أنني لم ألعب أمام فريق بمثل هذه الطريقة طوال مسيرتي».

وعاد فوستر للحديث عن صلاح، مضيفًا: «لكن الأمر الذي أريد أن أتحدث عنه على وجه الخصوص هو محمد صلاح وما قاله لي بعد المباراة«.

وتابع: «لقد جعلني أفكر: يا إلهي، إنه محترف جدًا، ومندفع للغاية، ويريد أن يكون أفضل ما يمكن، كانوا قد فازوا بالمباراة للتو بنتيجة 5-0، وسجل سجل هدفًا واحدًا».

وأردف: «لكنه جاء لي بعد المباراة ووضع يده على فمه لأنه لم يرغب في أن تلتقط الكاميرات حديثه».

وقال الحارس الإنجليزي المخضرم: «لقد جاء لي وقال، بن بن، لأرد حسنًا نعم، أنت بخير؟».

وأكمل فوستر: «وجدته يقول: لو حصلت على ركلة جزاء، في أي زاوية كنت ستحاول التصدي لها؟».

وتابع: «الآن، بمجرد أن قال ذلك، فكرت: أنت فتى ذكي، ذكي للغاية، لأننا نقوم بأبحاثنا، جميع حراس المرمى يقومون بالأبحاث عن المهاجمين، ونحاول معرفة أين لعبوا آخر أربع أو خمس أو عشر ركلات جزاء».

حارس واتفورد أضاف: «على سبيل المثال، آخر خمس ركلات جزاء لعبها محمد صلاح كانت على يمين الحارس«.

وأردف: «نظرت إليه وقلت: حسنًا، كنت سأتوجه على يميني، نعم كنت سأقفز إلى يميني لأنك لعبت آخر خمس ركلات جزاء بتلك الطريقة».

وأكمل: «ظهرت ابتسامة كبيرة على وجه صلاح، ابتسامة كبيرة، وقال: حسنًأ، شكرًا لك، أردت فقط أن أعرف«.

واختتم بن فوستر حديثه قائلًا: «هو لا يكتفي بمجرد الفوز بالمباراة 5-0 وتسجيل هدف لا يُصدق وأن يصبح رجل المباراة، يحب أن يعرف التفاصيل الصغيرة، في مباراته التالية، إذا حصل على ركلة جزاء، فما هي الطريقة التي سيسدد بها؟ هذا هو السبب في أن محمد صلاح في القمة، في القمة حقًا«.