محمد صلاح يربك حسابات ومراهنات المنافسة على «الكرة الذهبية»

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رغم إعلان اسمه ضمن قائمة اللاعبين الـ 30 المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن العام 2021 إلا أن الفرعون المصري محمد صلاح كان بعيداً عن ترشيحات اقتناص البالون دور عن العام الجاري في ظل عدم تحقيق أي إنجازات مع فريق ليفربول في الموسم الماضي.

وحتى الآن تصب أغلب ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية في صالح الإيطالي جورجينيو بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إيطاليا واقتناصه لقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق تشيلسي الإنجليزي، وهناك أيضاً الأرجنتيني ميسي والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت تقارير صحفية عالمية في الساعات الماضية عن أن محمد صلاح أربك المشهد في الشهرين الماضيين على صعيد حسابات الكرة الذهبية فرغم عدم فوزه بأي لقب مع فريق ليفربول في الموسم الماضي، إلا أن اللاعب على الصعيد الشخصي يقدم أداء ملفتاً ويواصل تألقه مع الريدز من مباراة لآخرى مما جعله يقتحم سباق مراهنات الفوز بالكرة الذهبية في القارة العجوز.

وكشف محمد صلاح نفسه في الأيام الماضية عن أن حلمه الأكبر يظل رغبته في الفوز بالكرة الذهبية ومعانقة هذا الإنجاز التاريخي الكبير.

ارتفاع أسهم صلاح في المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم بعد صحة نهاية العام

وقالت شبكة «توك سبورت» العالمية أن محمد صلاح في ظل سجله الخارق في الأسابيع الماضية وتسجيله مع ليفربول في 10 مباريات متتالية بات ضمن حسابات الفوز بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم أيضاً.

وسجل محمد صلاح يوم الثلاثاء الماضي ثنائية في ملعب «واندا ميترو بوليتانو» ليقود فريق ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، قبل أن يعود أمس الأول على ملعب أولد ترافورد ويسجل ثلاثية تاريخية في شباك الشياطين الحمر على ملعبهم ووسط جماهيرهم العاشقة للنادي العريق.

وأوضح التقرير أن أهداف محمد صلاح قلبت الموازين في حسابات الفوز بالكرة الذهبية ولا شك أن اللاعب لو استمر على هذا المنوال من التألق سيكون المرشح الأول للفوز بلقب أفضل لاعب في العام للموسم 2021/2022.

ووفقاً لما كتبه التقرير على حساب المراهنات فقد ارتفعت أسهم محمد صلاح في المنافسة على الكرة الذهبية من 25/1 إلى 10/1، ورغم أن ميسي وجورجينيو قد يكونان الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية إلى أن فرص صلاح باتت قوية أيضاً من خلال تسجيله المستمر للأهداف وتمريراته الحاسمة مع زملائه في كتيبة المدرب يورجن كلوب.

ويتصدر محمد صلاح حالياً قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف متفوقاً بفارق 3 أهاف على المخضرم جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا، كما أن صلاح يمتلك 5 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم مع الليفر.

كما بات محمد صلاح وبلا منازع مؤخراً هدّاف فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا محطماً رقم القائد التاريخي ستيفين جيرارد.

ويواصل ليفربول حتى الآن مساعيه من أجل التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح لتمديد عقده مع النادي حيث يتردد رغبة اللاعب في الحصول على راتب إسبوعي 500 ألف جنيه إسترليني، وف نفس الوقت تراقب بعض الأندية العالمية الهدّاف المصري الشهير لخطفه وعلى رأس هذه الأندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

حزمة أرقام قياسية يعانقها «مو» بعد تألقه على «مسرح الأحلام»

وتغنت الصحف العالمية الصادرة أمس الاثنين بمحمد صلاح بعد الخماسية التي سجلها ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، وأجمعت الصحف على أن محمد صلاح قاد ليفربول لإذلال مانشستر يونايتد على أرض وبين جماهيره ووصفت اللاعب بأنه الأفضل في العالم حالياً.

وعانق محمد صلاح حزمة من الأرقام القياسية في الفوز على مانشستر يونايتد، فقد سجل لـ 10 مباريات على التوالي مع ليفربول، كما بات أول لاعب يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أولد ترافورد، وأول لاعب خارج أرضه يسجل ثلاثية في ملعب اليونايتد على الإطلاق، منذ فعل البرازيلي الظاهرة رونالدو ذلك في 2003 رفقة ريال مدريد.

وأصبح محمد أول لاعب من ليفربول يسجل في ثلاث زيارات متتالية إلى أولد ترافورد، وهو الأن اللاعب الإفريقي الأعلى تسجيلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا ديدييه دروجبا بـ 3 أهداف بعدما رفع صلاح رصيده إلى 107 أهداف.