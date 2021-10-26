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حاكم دبي يقوم بجولة في الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020

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حاكم دبي يقوم بجولة في الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 حاكم دبي يقوم بجولة في الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020

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شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي زيارة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الامارات وكان في استقباله الدكتور/ أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.

وقد اطلع سمو الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل اقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك. كما استمع سموه إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار في اكسبو ٢٠٢٠ دبي وهو «مصر: عراقة تعزز المستقبل».

واشار مغاورى إلى ان هذه الزيارة تأتى تتويجاً للاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الاماراتى للجناح المصرى حيث سبق وان قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الاماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط شعبا البلدين الشقيقين .

المصرى اليوم

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