عصام عبدالفتاح: تدخلات حكام الفيديو في أول أيام الدوري كانت جيدة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عصام عبدالفتاح، رضاه عن أداء حكام الفيديوم خلال اليوم الأول من الموسم الجديد ببطولة الدوري.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة تليفزيونية :"أعتقد أن الأمور كانت تسير بصورة جيدة وكانت تدخلات حكام الفيديو بشكل جيد ومع المباريات سيكون هناك تقدمًا في الأداء".

وأتم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تصريحاته بقوله:"نظمنا عدة معسكرات لتطوير أداء الحكم المصري ونعمل على شقين: تطوير أداء حكام تقنية الفيديو وأيضًا حكام الملعب ليصلوا إلى لياقتهم الفنية والبدنية والذهنية كما نظمنا أكثر من دورة لحكام الفيديو".