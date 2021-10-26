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عصام عبدالفتاح: تدخلات حكام الفيديو في أول أيام الدوري كانت جيدة

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عصام عبدالفتاح: تدخلات حكام الفيديو في أول أيام الدوري كانت جيدة عصام عبدالفتاح: تدخلات حكام الفيديو في أول أيام الدوري كانت جيدة

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أبدى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عصام عبدالفتاح، رضاه عن أداء حكام الفيديوم خلال اليوم الأول من الموسم الجديد ببطولة الدوري.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة تليفزيونية :"أعتقد أن الأمور كانت تسير بصورة جيدة وكانت تدخلات حكام الفيديو بشكل جيد ومع المباريات سيكون هناك تقدمًا في الأداء".

وأتم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تصريحاته بقوله:"نظمنا عدة معسكرات لتطوير أداء الحكم المصري ونعمل على شقين: تطوير أداء حكام تقنية الفيديو وأيضًا حكام الملعب ليصلوا إلى لياقتهم الفنية والبدنية والذهنية كما نظمنا أكثر من دورة لحكام الفيديو".

المصرى اليوم

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