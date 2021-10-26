رئيس البنك الأهلي: تعلمنا أخطاء الموسم الماضي.. ومواجهة الأهلي صعبة

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أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن فريقه قدم بداية قوية لمشوار الدوري الممتاز وهناك إصرار على تقديم بداية مختلفة للموسم الحالي وتصحيح الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي.

وأشار نصار عبر برنامج البريمو إلى أن فريقه استقدم عدة صفقات مميزة وحاول تخفيض معدلات إعمار اللاعبين.

وأكد أن الدوري صعب ويجب البحث عن تجميع النقاط في الدور الأول للدوري لضمان البقاء.

وأوضح أن مباراة الأهلي القادمة ستكون صعبة والفوز على حساب طلائع الجيش بثلاثية لا يعني أن فريقه مرشح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لأن الفريق الأحمر مرشح للتتويج.

وأوضح أن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية بالطبع في مباراة الأهلي.