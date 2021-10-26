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نائب وزير الاتصالات: نوفر 93 خدمة عبر بوابة الرقمية ()

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نائب وزير الاتصالات: نوفر 93 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية (فيديو) نائب وزير الاتصالات: نوفر 93 خدمة عبر بوابة الرقمية ()

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أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بوابة الرقمية، بها 93 خدمة متاحة للمستفيدين، موضحًا أنها تستهدف الحصول على الخدمات دون تقديم أي أوراق للمصالح الحكومية، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

قال العطار خلال مداخلة عبر «زووم»، إلى برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن سهولة الخدمات على بوابة مصر الرقمية تكمن في أنها تصل جميع الجهات الحكومية ببعضها البعض، مشددًا على أن ربط تلك الخدمات ببعضها كان تحديًا كبيرًا وذلك لأنه يتم العمل مع مراكز بيانات متفرقة وهو ما سبب صعوبة كبيرة.

رأى نائب وزير الاتصالات أن مصر بها ثروة من المعلومات يمكن استغلالها عبر البوابة وهو ما يُسهل عملية التخطيط لحياتنا في المستقبل، مشيرًا إلى أن أي منظومة إلكترونية تكون ضعيفة في البداية لذلك ستكون البوابة تجريبية، حتى يتم التأكد من تلبيتها لكل احتياجات المواطن المصري من الخدمات.

لفت العطار إلى أنه تم رصد قرابة 550 خدمة وهي أبرز الخدمات التي يستخدمها الشعب المصري، متوقعًا أن تم ضم تلك الخدمات إلى البوابة والانتهاء منها نهاية عام 2023، وأن البوابة ستظل تعمل بشكل تجريبي إلى حين الانتهاء من جميع الخدمات.

المصرى اليوم

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