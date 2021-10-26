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انخفاض الخضروات في سوق العبور .. و الطماطم بـ4.25 جنيه

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انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور .. و الطماطم بـ4.25 جنيه انخفاض الخضروات في سوق العبور .. و الطماطم بـ4.25 جنيه

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شهدت الخضروات في سوق العبور، انخفاض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلى 4.00 جنيه، ووصل الجزر ما بين 3.00 إلى 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيه، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلى 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيه.

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