أخبار عاجلة

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس -
جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية -
ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات.. الجيزة تسترد 230 فدان أملاك دولة بالواحات البحرية -
انعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية -
خبير: الميتافيرس تجعلك تشاهد مباراة بأوروبا وأنت في القاهرة بنظارة ثمنها 20 ألف جنيه -
جودة الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه لضعف الخدمة -
خلال سنوات.. هل يختفى الموبايل ويستبدل بشريحة تحت الجلد؟ -
بريطانيا ستمول استثمارات صديقة للبيئة بأكثر من 4 مليارات دولار في الاقتصادات النامية -
بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا تهديد لروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

استقرار الفاكهة بسوق العبور.. والجوافة بـ 6 جنيهات

Print
استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور.. والجوافة بـ 6 جنيهات استقرار الفاكهة بسوق العبور.. والجوافة بـ 6 جنيهات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الفاكهة بسوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيها للكيلو، والبرتقال ابو سرة 4 إلى 7 جنيها للكيلو، وكيلو اليوسفى من سعر 6 إلى 9 جنيها، وجريب فروت من سعر: 4 إلى سعر: 6 جنيها للكيلو، وكيلو ليمون بلدى من سعر: 5 إلى سعر: 8 جنيها، وكيلو ليمون اضاليا 4 جنيها للكيلو .

فيما سجل عنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيها للكيلو، وعنب رومي أحمر 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي 17 إلى 23 جنيها، كيلو التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، وكيلو التفاح السوري اللبناني من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو بلح سمانى من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو بلح زغلول من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو بلح رملى من 5 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

وسجل كيلو تين برشومى 7 إلى 13 جنيها، وكيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو رمان من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو كانتلوب من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو كاكا من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو مانجو بلدى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو مانجو فص من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مانجو كنت من 15 إلى 20 جنيها، وكيلو مانجو نعومى من 19 إلى 25 جنيها، وكيلو بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 24 إلى 32 جنيها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية : الأسعار ارتفعت عالميا 50٪ ولا يمكن تجاهل تأثيرها علينا

وزير المالية : الأسعار ارتفعت عالميا 50٪ ولا يمكن تجاهل تأثيرها علينا

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

وزير المالية: أولويتنا توفير السلع للمواطنين بغض النظر عن أسعارها

وزير المالية: أولويتنا توفير السلع للمواطنين بغض النظر عن أسعارها

الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو)

الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو)