استكمال متابعة إجراءات وصول الغاز المصري الي لبنان لحل ازمة الطاقة

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استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، الذي يزور القاهرة مجددًا بعد زيارته الأولى أوائل الشهر الحالي وذلك في اطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا .

وأوضح المهندس طارق الملا أن لقائه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعى المصري إلى لبنان الشقيقة في اطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الاشقاء اللبنانيين لتخطي ازمة الطاقة الحالية من خلال توفير امدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها .

وأشار الملا إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمنى لوصول الغاز.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الاجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في اطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الاساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.

حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة السفير على الحلبي، ومستشار وزير الطاقة اللبناني، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونائبه للعمليات المهندس يس احمد والاستاذ اسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.