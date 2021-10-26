القليوبية تحصد المراكز الأولى في مسابقة «الإبداع طموح»

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أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فوز الإدارة بالمراكز الاولى في مسابقة «الإبداع طموح» التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للموهوبين مشيرا ان مشاركة طلاب المديرية بالمسابقة جاءت في إطار توجيهات ورعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية موضحا انه فاز بالمركز الأولى في مجال الأدب الطالبة ملك صلاح محمد وفى المجال التقنى فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبدالرازق

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة ان الأنشطة الطلابية والمسابقات تساهم في إخراج وافراز نخبة من المبدعين في العلوم والمعارف والآداب والفكر والفن.

ولفت مدير إدارة الموهوبين أن فوز الطلاب في هذه المسابقة التي تم اطلاقها من قبل الوزارة ومسابقات هيئة قصور الثقافة هو نتاج لرعاية مسؤلى الموهوبين على مستوى ال١٢ إدارة على مستوى المحافظة وخطط وبرامج تجذب الطلاب الموهوبين والمخترعين للمشاركة في المسابقات.