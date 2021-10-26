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زوكربيرج يتجاهل تقارير "التضليل" ويتحدث عن أن هدف "فيسبوك" الأول هو "الشباب"

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زوكربيرج يتجاهل تقارير "التضليل" ويتحدث عن أن هدف "فيسبوك" الأول هو "الشباب" زوكربيرج يتجاهل تقارير "التضليل" ويتحدث عن أن هدف "فيسبوك" الأول هو "الشباب"

زوكربيرج يتجاهل تقارير

تجاهل مؤسس شركة "فيسبوك" الأمريكية، مارك زوكربيرج، التقارير التي تتحدث عن تضليله المساهمين بشأن الضرر الواقع على الشباب بسبب منصاته للتواصل الاجتماعي.

وأوضح زوكربيرج في مؤتمر صحفي نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الهدف الأول لشركة "فيسبوك" هو الشباب.

وأفاد زوكربيرج بأن شركته تعين هيكلة نفسها، بحيث يكون "خدمة الشباب" على رأس أولوياتها.

وتخطط فيسبوك، بحسب زوكربيرج، لإدخال تغييرات كبرى في منصاتها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتسآب" و"ماسنجر" لتتلاءم مع الشباب، سيتم خلالها إنفاق الملايين من الدولارات.

وتحدث زوكربيرج عن المنافسة المحتدمة مع منصات أخرى مثل "تيك توك"، مشيراً إلى أنه يسعى لاستهداف عدد أكبر من المستخدمين البالغ أعمارهم من 18 عاماً حتى 29 عاماً.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة "فيسبوك" قد تستغرق سنوات وليس شهوراً، خاصة أنها مسألة محفوفة بالمخاطر، بحسب قوله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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