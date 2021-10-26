عاجل/ انقطاع جميع الاتصالات في السودان

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ذكر تلفزيون الحدث المملوك للسعودية ومقره دبي اليوم الثلاثاء أن جميع الاتصالات في السودان انقطعت، وذلك بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بوزارة الصحة السودانية إن سبعة أشخاص قُتلوا بينما أصيب 140 في احتجاجات يوم الاثنين عقب الأحداث التي شهدتها البلاد، بينما قال

ائتلاف سوداني معارض إنه يدعو إلى اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي، مثل المواكب المستمرة وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.