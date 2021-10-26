أخبار عاجلة

مولوي: لبنان لن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة -
إعادة فرز نتائج الانتخابات العراقية -
بريطانيا تحذر فرنسا -
مقتل 3 أشخاص في بوركينا فاسو -
البرهان: التطورات الأخيرة ليست انقلابا -
"تعليم ينبع" يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022 -
الرئيس الفرنسي: دول العالم فشلت في تطبيق اتفاق باريس للمناخ -
"حمدوك" يجتمع مع سفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج -
التصعيد الحوثي في مأرب شرد أكثر من 54 ألف يمني خلال شهر -
باستخدام المنظار.. استخراج جسم غريب من مريء طفل بمستشفى "جنوب القنفذة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

عقب أنباء عن استبعاده..طارق الشناوي : انتشال التميمي مستمر في منصبه مديراً لمهرجان الجونة

Print
عقب أنباء عن استبعاده..طارق الشناوي : انتشال التميمي مستمر في منصبه مديراً لمهرجان الجونة عقب أنباء عن استبعاده..طارق الشناوي : انتشال التميمي مستمر في منصبه مديراً لمهرجان الجونة

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الناقد طارق الشناوي استمرار انتشال التميمي في منصبه كمديرا لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السادسة، وأن كل ما تردد عن استبعاده وتغيير الإدارة عاري تماما من الصحة.
واضاف «الشناوي» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سيواصل انتشال قيادته الفنية لمهرجان الجونة في دورته السادسة وغير صحيح تماما ما تردد عن الاستعانة ببيتر سكارليت لإدارة المهرجان العام المقبل، ومن المنتظر أن يصدر خلال ساعات بيان بهذا المعني من قبل إدارة المهرجان».
وكانت أنباء قد ترددت بقوة عن وجود خلافات جسيمة داخل إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وهو ما نتج عنه العديد من السلبيات التي تم رصدها للمرة الأولى طوال عمر المهرجان، منها ما هو فني وآخر تنظيمي، ونتاج لتلك التخبطات تقدم أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان باستقالته رسميا لإدارة المهرجان معلنا عدم استمراره في منصبه وكان ذلك قبل ختام فعاليات الدورة الخامسة ب 48 ساعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

جامعة كفر الشيخ الأولى مصريا في النشر الدولي

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس

محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع الصرف الصحي بشاطيء النرجس

جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية

جمال شعبان: الستات لديهن حماية طبيعية من السكتات القلبية