عقب أنباء عن استبعاده..طارق الشناوي : انتشال التميمي مستمر في منصبه مديراً لمهرجان الجونة

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أكد الناقد طارق الشناوي استمرار انتشال التميمي في منصبه كمديرا لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السادسة، وأن كل ما تردد عن استبعاده وتغيير الإدارة عاري تماما من الصحة.

واضاف «الشناوي» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سيواصل انتشال قيادته الفنية لمهرجان الجونة في دورته السادسة وغير صحيح تماما ما تردد عن الاستعانة ببيتر سكارليت لإدارة المهرجان العام المقبل، ومن المنتظر أن يصدر خلال ساعات بيان بهذا المعني من قبل إدارة المهرجان».

وكانت أنباء قد ترددت بقوة عن وجود خلافات جسيمة داخل إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وهو ما نتج عنه العديد من السلبيات التي تم رصدها للمرة الأولى طوال عمر المهرجان، منها ما هو فني وآخر تنظيمي، ونتاج لتلك التخبطات تقدم أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان باستقالته رسميا لإدارة المهرجان معلنا عدم استمراره في منصبه وكان ذلك قبل ختام فعاليات الدورة الخامسة ب 48 ساعة.