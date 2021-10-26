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شاهد المأساة.. أطفال تركوهم مع جثة شقيقهم لأشهر

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بعدما غادر الوالدان شقة الأسرة في هيوستن الأمريكية

شاهد المأساة.. أطفال تركوهم مع جثة شقيقهم لأشهر

عُثر على 3 أطفال "متروكين" من أهلهم منذ أشهر في شقّة في مدينة هيوستن الأمريكية كانت فيها أيضًا جثّة طفل رابع، بحسب ما أعلنه مكتب الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت، مساء الأحد، أيضًا على والدة الأطفال وصديقها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ففي هذه المرحلة من التحقيق، تعتقد الشرطة أن الوالدين "ما كانا يعيشان في الشقّة منذ أشهر عدّة"، بحسب تغريدة لمكتب شرطة منطقة هاريس التي تضمّ هيوستن.

واستجوبت الشرطة الأمّ وصديقها وأطلقت سراحهما، مع الإشارة إلى أنه ما من ملاحقات أو اتهامات تم توجيهها حتّى الساعة.

وقد قام الأخ الأكبر وهو في الـ15 من العمر بإبلاغ الشرطة بأن "شقيقه البالغ 9 أعوام توفّي قبل سنة، وأن جثّته ترقد في الغرفة الواقعة بجانب غرفته"، وفق ما كشفه كبير الشرطيين إيد غونزاليس.

والوضع "فظيع ومأساوي" لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين "كانوا يعيشون في ظروف بائسة"، بحسب ما قاله غونزاليس في مؤتمر صحفي، لافتًا إلى أن الطفل الأكبر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين في العاشرة والسابعة من العمر.

غير أن الطفلين "يعانيان من نقص في التغذية وإصابات جسدية على ما يبدو"، ونقل الأولاد الثلاثة إلى المستشفى للخضوع لفحوصات وتلقي العناية اللازمة.

ولا يزال التحقيق جاريًا في هذه القضية وقد كُلّفت به الشرطة الجنائية والوحدة المعنية بسوء معاملة الأطفال.

شاهد المأساة.. أطفال تركوهم مع جثة شقيقهم لأشهر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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