«Dune» يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ41 مليون دولار

حصد فيلم «Dune» المأخوذ عن سلسلة خيال علمي شهيرة للكاتب فرانك هربرت، 40.1 مليون دولار في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، ليعتبر بداية معقولة بالنظر لاستمرار جائحة كورونا، ولعرضه في 4125 دار عرض سينمائي، وأيضا لعرضه رقميا في التوقيت نفسه، مثل كل أفلام «وارنر بروس» في 2021، على خدمة «HBO MAX» وهو ما قد يستقطع قدرا من مبيعات التذاكر.



إلا أن الفيلم اعتبر صاحب أكبر إيرادات إجمالية في 3 أيام، منذ بدأت الشركة المنتجة له سياسة عرض الأفلام في دور العرض وعلى خدمة البث الرقمي في التوقيت نفسه.



وكان الفيلم السابق الذي طرح بهذه الطريقة هو فيلم «Godzilla vs King kong» أو «جودزيلا ضد كونج» إذ حقق في أول عطلة نهاية أسبوع 31 مليون دولار في أبريل الماضي.



وقال جيف جولدستين رئيس التوزيع المحلي في «وارنر بروس»: «أنا أبتسم... أصحاب دور العرض متحمسون، وأفضل جزء هو أن الجمهور يحب ما يشاهد، ويحب خبرة الشاشة الكبيرة والتواجد في دور العرض السينمائية، وكانت عطلة نهاية أسبوع رابحة لمحبي الأفلام».



فيلم «Dune» هو جزء أول من السلسلة التي يتوقع أن تشهد طرح أجزاء جديدة في شباك التذاكر في حال حقق الجزء الاول إيرداات ضخمة ومرضية للشركة المنتجة، وكذلك سيتم النظر إلى عائداته عبر المنصة الرقمية، خاصة مع تكلفته بميزانية إنتاج ضخمة بلغت 165 مليون دولار.

ومن الأفلام التي عرضت أيضا للمرة الأولى في دور السينما بداية هذا الأسبوع فيلم مغامرات ديزني «رونز جان رونج» الذي حصد 7.3 مليون دولار في 3560 دار عرض في أمريكا الشمالية.وعلى الرغم من الاستقبال الإيجابي للفيلم إلا أنه احتل المركز الخامس في شباك التذاكر بعد أفلام استمر عرضها من أسابيع سابقة.وفي المركز الثاني جاء وبفارق كبير فيلم «Halloween Kills» أو «الهالوين يقتل»، من إنتاج يونيفرسال، إذ حقق 14 مليون دولار في ثاني عطلة نهاية أسبوع لعرضه بتراجع 71% عن أول أسبوع.وحصد الفيلم حتى الآن 73 مليون دولار في أمريكا الشمالية، ليحقق نجاحا كبيرا رغم أن ميزانية إنتاجه 20 مليون دولار.وجاء أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند «no time to die» أو «لا وقت للموت» في المركز الثالث بتحقيق 11.8 مليون دولار بما رفع إجمالي ما حصده محليا إلى 120 مليونا.وجاء فيلم «Venom: Let There Be Carnage»، وهو الجزء الجديد من السلسلة، في المركز الرابع محققا 9.1 مليون دولار في شباك التذاكر، وبعد 4 أسابيع من عرضه حصد الفيلم حتى الآن 181 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاء فيلم «Ron's Gone Wrong»، محققا 7.3 مليون دولار، في اول أسبوع لعرضه.