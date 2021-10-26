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أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال

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أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال
قالت: خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمى مراقب ميداني

أمانة العاصمة المقدّسة تُعلن توافر وظائف مؤقتة للرجال

أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة توافر 58 وظيفة مؤقتة لمدة 90 يوماً (للرجال فقط) خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بمسمّى مراقب ميداني (تشوّه بصري).

وأوضحت الأمانة أنه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف المتاحة ابتداءً من اليوم إلى يوم الخميس 22-3-1443هـ؛ الموافق 28-10-2021م، على الرابط التالي: https://www.holymakkah.gov.sa

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير موظف ومتفرغ لأعمال الأمانة، وأن يكون عمره ما بين (20 - 35) عاماً، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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