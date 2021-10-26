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السديس: المملكة تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية

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السديس: المملكة تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية السديس: المملكة تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية
ثمّن جهود ولي العهد في إنجاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وما أسفر عن البيان الختامي

السديس: المملكة تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إنجاح قمة مبادرة الشرق الاوسط الأخضر، وما أسفر عنه البيان الختامي من تعزيزٍ لجودة الحياة والبيئة، ومعالجة التحديات والتغيرات المناخية العالمية.

وأكّد أن المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتحسين غطائها النباتي، وتحسين جودة الحياة التي تساعد الإنسان في عيش حياة آمنة مستقرة.

وأشاد الشيخ السديس؛ بالبيان الختامي المتضمن للتوصيات النافعة والآثار الكبيرة في الحفاظ على البيئة وما يعود عليها بالنفع، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي قادة هذه البلاد المباركة خير الجزاء على هذه المبادرات والجهود المباركة في تحقيق استدامة البيئة وتنميتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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