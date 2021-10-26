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أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة "أجواء الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"

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أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة "أجواء الثلاثاء" يرسمها "الحصيني" أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة "أجواء الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
قال: طقس مائل للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً.. والحالة يرافقها نشاط للرياح

أمطار تتفاوت على هذه المناطق.. خريطة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حتى فجر الأربعاء 1443/3/21هـ، مائلاً للاعتدال نهاراً يميل للبرودة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان واليمن وأجزاءٍ من سلطنة عُمان وجنوب الإمارات وشرقها؛ تسبق برياح مثيرة للأتربة".

وتابع: "الثلاثاء -إن شاء الله- متوقع حالة ممطرة خفيفة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام، الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأردف: "متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ الى آخر من خفيفة لمتوسطة، البداية من مناطق: جازان والباحة وعسير ومكة المكرّمة، ثم المدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والشمالية".

واختتم: "متوقع أن تمتد الحالة الممطرة نواحي أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، ويرافق الحالة نشاط في الرياح المثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- يعقبها انخفاضٌ طفيفٌ في الحرارة على شمال ووسط وشرق وأجزاءٍ من غرب المملكة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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