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عميد «هندسة ليفربول»: محمد صلاح غيّر نظرة البريطانيين تجاه العرب والمسلمين ()

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عميد «هندسة ليفربول»: محمد صلاح غيّر نظرة البريطانيين تجاه العرب والمسلمين (فيديو) عميد «هندسة ليفربول»: محمد صلاح غيّر نظرة البريطانيين تجاه العرب والمسلمين ()

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قال الدكتور ضياء الجميلى، استاذ الذكاء الاصطناعى وعميد كلية الهندسة في جامعة ليفربول ببريطانيا، إنه فخور بكونه عربياً مسلماً رغم إقامته في بريطانيا لمدة تزيد عن 30 عاماً.

وقال أن اللاعب المصرى محمد صلاح، الشهير بـ«مو صلاح»، لاعب نادى ليفربول البريطانى، غيّر وجهة نظر وانطباع بريطانيا عن الإسلام والعرب بشكل عام.

وأضاف «الجميلى»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته في «المؤتمر الدولي لمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية في الرعاية الصحية»، لكلية التمريض في جامعة الاسكندرية، أن محمد صلاح غيّرنا كمسلمين وعرب في ليفربول، باخلاقه المصرية الاسلامية والاصيلة العالية.

وأوضح أن الحقيقة «مو» ساهم بشكل كبير جدا في تغيير وجهة ونظرة جمهور نادى ليفربول ومواطنى بريطانيا عن الإسلام والمسلمين والعرب بشكل عام، لتجده يسجد عقب تسجيل كل هدف في ارض الملعب، فضلاً عن قراءة آيات من القرآن عند دخول أرض الملعب، ما يعطى انطباعاً لدى البريطانيين عن سماحة الاسلام والمسلمين.

وتابع: «فخورين جدا بأبو مكة لاعباً وسفيراً للعرب والمسلمين»، مستطرداً: أن محمد صلاح يعتبر أحسن لاعب كرة قدم في العالم، ولن يبيعه نادى ليفربول حتى لو بـ200 مليون استرليني.

وقال أنه يحب ليفربول واعتقد انه لن يترك النادى، لأنه لا يلعب من اجل المال وانما من اجل ان يصبح نموذج للأخلاق العربية والاسلامية، مشيرا إلى أنه لم يراه يوماً متكبراً على احد ويتمتع باخلاق عربية اصيلة، لافتاً إلى أنه سيكون يوماً ما مدرباً للفريق بالنادى.

الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية
الدكتور ضياء الجميلى عميد هندسة ليفربول يتحدث عن محمد صلاح فى مؤتمر بتمريض الاسكندرية

المصرى اليوم

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