مدرب سموحة: «الحكم ظلمنا أمام الاتحاد السكندري»

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قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن فريقه كان يستحق الفوز على نادي الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري.

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة للتعادل 4- 4، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تليفزيونية: «سموحة كان مسيطرًا على المباراة، وتعادل الاتحاد السكندري، جاء بسبب بعض المواقف في المباراة».

وأضاف: «ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا ليست صحيحة، ولا أفهم لماذا لم يذهب لرؤية الإعادة في الفيديو خاصة وأنه احتسب خطأ وليست ركلة جزاء في البداية».

وتابع: «نريد أن نسير خطوة بخطوة خلال الموسم، لتحقيق طموحاتنا»، مشيرًا: «خالد الغندور من أفضل اللاعبين في مصر، ومؤثر جدا مع الاتحاد وأتابعه منذ فترة ولا يحصل على حقه».