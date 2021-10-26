«دى ماريا»: مستعد لاستبدال 17 لقبًا مقابل دورى الأبطال لـ«باريس»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعتز آنخيل دى ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، كثيرا بفريقه، كاشفا عن رغبته القوية، ومشيدا بزملائه فى صفوف الفريق. وصرح دى ماريا، عبر برنامج تيليفوت: «الانضمام لباريس أفضل قرار فى حياتى، عشت ست سنوات رائعة، وهنا ولدت إحدى بناتى، لقد قررت تمديد تعاقدى، ويتبقى عام، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سنرى إمكانية التجديد مع المدير الرياضى ليوناردو».

وأضاف اللاعب الأرجنتينى: «فخور بتسجيل اسمى فى سجلات باريس، لقد حققت ما أريده بتجاوز الرقم القياسى فى عدد التمريرات الحاسمة». وتحدث آنخيل عن طموحه مع الفريق، قائلًا: «مستعد لاستبدال 17 لقبًا حققتُها مع بى إس جى مقابل الفوز بدورى الأبطال، لسنا بعيدين عن هذا الإنجاز، نحتاج قليلًا من الحظ، ومن الصعب الرحيل عن صفوف باريس دون تحقيق هذه البطولة». وعن مواجهة أولمبيك مارسيليا، واصل اللاعب الأرجنتينى: «لقاءات الكلاسيكو هى أفضل المباريات التى يتمناها أى لاعب، الفوز بها يثبت أننا فريق قوى، نتطلع للانتصار بأداء راق». وانتقل دى ماريا للإشادة بزملائه فى الهجوم الباريسى، قائلًا: «اللعب مع ميسى فى ناد واحد أمر كنت أفتقده كثيرًا، لقد كان دائمًا أفضل لاعب فى العالم، وسيبقى كذلك، لأنه لا أحد يفعل ما يفعله داخل الملعب، فهو فريد من نوعه، ويجب أن نستفيد منه إلى أقصى حد».

وتابع: «اللعب مع كيليان مبابى سهل للغاية، فهو سريع ومتحرك وهداف، لذا فإن تقديم التمريرات الحاسمة له يكون سهلًا للغاية، وكذلك نيمار لاعب هائل، ومع مرور الوقت سيستعيد مستواه».