«نوير» يصل للانتصار الـ300 فى الدورى الألمانى

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حقق الحارس مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونخ، رقمًا مميزًا، بعد فوز العملاق البافارى على منافسه هوفنهايم بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب «آليانز أرينا»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدورى الألمانى «البوندزليجا» للموسم الحالى 2020-2021.

وصل نوير إلى تحقيق الفوز رقم 300 فى تاريخه بالدورى الألمانى، بعد انتصار بايرن ميونخ اليوم على هوفنهايم. ويحتل نوير المركز الثانى كأكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات فى تاريخ الدورى الألمانى، خلف أوليفر كان، حارس بايرن ميونخ السابق، الذى حقق 310 انتصارات. وحافظ بايرن ميونخ بهذا الفوز على صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 22 نقطة، فى حين يتواجد فريق هوفنهايم فى المركز التاسع برصيد 11 نقطة. أحرز أهداف بايرن ميونخ سيرجى جنابرى، روبرت ليفاندوفسكى، تشوبو موتينج، وكينجسلى كومان فى الدقائق (16 و30 و82 و87).

فى السياق نفسه، وصل رجال المدرب الألمانى جوليان ناجلسمان إلى 33 هدفًا فى أول 9 جولات بالبوندزليجا، وهو رقم قياسى لم يحققه أى فريق آخر على مدار التاريخ. وشهدت الجولة الماضية معادلة بايرن سجله التهديفى القياسى بموسم 1976-1977 بوصوله إلى 29 هدفًا فى أول 8 جولات، لكنه استطاع اليوم التفوق على نفسه فى ذلك الموسم، الذى شهد سقوطه فى الجولة التاسعة (0-7) على يد شالكه. من بين الأهداف الـ33 التى أحرزها لاعبو بايرن فى البوندزليجا حتى الآن، 18 منها فى الشوط الأول فقط. الغريب أن أهداف البايرن فى الشوط الأول فقط تتفوق على ما سجله هوفنهايم فى الموسم بأكمله حتى الآن، حيث يملك 17 هدفًا فى البوندزليجا بعد 9 جولات.

من جانبه، عبر الإنجليزى عمر ريتشاردز عن سعادته بظهوره لأول مرة فى تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية بالدورى الألمانى، والذى سجله خلال مواجهة هوفنهايم.

الوافد الجديد لم يشارك أساسيًا مع الفريق البافارى سوى فى لقاء ضد بريمن بكأس ألمانيا، فيما ظهر فى 4 مباريات أخرى كبديل بمختلف البطولات.

واستطاع ريتشاردز أن يشارك فى خروج البايرن بشباك نظيفة، عقب الفوز على هوفنهايم برباعية دون رد، حيث عوض به جوليان ناجلسمان غياب الكندى ألفونسو ديفيز.

ونشر الموقع الرسمى للنادى البافارى تصريحات لاعب ريدينج السابق، الذى قال: «أنا سعيد للغاية لحصولى على فرصة البدء فى التشكيلة الأساسية وثقة الطاقم الفنى بى، فضلًا عن سعادتى بأدائى أنا والفريق ككل».

وأكد صاحب الـ23 عامًا، أهمية الخروج بالانتصار من مباراة اليوم، مضيفًا: «إنه شعور مرعب قليلًا، حيث تحلم بمثل هذه الأشياء وأنت طفل، والآن أشعر وكأننى أعيش أحلامى بعد الظهور فى دورى الأبطال بالمباراة الماضية، ثم البدء أساسيًا مع بايرن».

وشارك ريتشاردز خلال مواجهة بنفيكا الماضية فى الجولة الثالثة من دور مجموعات التشامبيونز ليج، حيث دفع به ناجلسمان فى آخر 5 دقائق من زمن المباراة، وهو الظهور الأول له فى ليالى الأبطال.

واختتم: «أحظى بوقت مذهل داخل النادى، وأشعر بمؤازرة الجماهير لى داخل الملعب، ولهذا استمتعت اليوم بكل لحظة».

يُذكر أن بايرن ميونخ تعاقد مع الظهير الشاب فى صفقة انتقال حر الصيف الماضى، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع ريدينج الإنجليزى.