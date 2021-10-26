«إبراهيموفيتش» يحتفل بإنجازه: «زلاتان» بلا نهاية

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احتفل السويدى، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، بإنجازه الجديد فى الدورى الإيطالى مع الروسونيرى.

ونجح إبراهيموفيتش فى صناعة الهدف الأول لفريقه، قبل أن يسجل الهدف الرابع خلال انتصار ميلان على بولونيا بنتيجة (4- 2)، فى الجولة التاسعة من الدورى الإيطالى.

ونشر إبراهيموفيتش، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، صورة له أثناء الاحتفال بالهدف الذى أحرزه، وكتب عليها: «لا نهاية»، فى إشارة إلى استمراره فى الملاعب رغم تخطيه 40 عامًا.

يذكر أن إبراهيموفيتش أصبح رابع أكبر لاعب يتمكن من التسجيل فى الدورى الإيطالى، بعدما زار الشباك فى عمر (40 سنة و20 يومًا).

ولا يتفوق على إبراهيموفيتش فى هذا الإنجاز سوى: أليساندرو كوستاكورتا (41 سنة و25 يومًا)، وسيلفيو بيولا (40 سنة و131 يومًا)، وبيترو فييرجوود (40 سنة و47 يومًا). ويحتل ميلان المركز الثانى بفارق الأهداف عن نابولى المتصدر.