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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" ينبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء الجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف ورأس تنورة والظهران وحرض وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والهدا والعرضيات والقنفذة والليث وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والنخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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