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عصام عبدالفتاح يكشف هوية حكم القمة

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عصام عبدالفتاح يكشف هوية حكم القمة عصام عبدالفتاح يكشف هوية حكم القمة

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قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه مع إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لحكام مصريين وليس تحكيم أجنبي.

وأضافعصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية :«حتي الآن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك مصري وأنا مع الحكام المصريين وليس الأجانب».

وأضاف:«انا مع الحكام المصريين ولابد من وضع الثقة في التحكيم المصري وشاهدنا ذلك الموسم الماضي في مباريات الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي والزمالك في الخامس من نوفمبر المقبل بملعب القاهرة الدولي بمنافساتالجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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